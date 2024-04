Pacentro: il Comune ora ha il nuovo Prg

Pacentro,25 aprile- “L’amministrazione Angelilli esprime grande soddisfazione per l’approvazione, all’unanimità, del Piano Regolatore Generale avvenuta nella ultima seduta del consiglio comunale”

Per il sindaco Guido Angelilli “Grazie a questo strumento urbanistico di pianificazione territoriale che regola l’attività edificatoria all’interno del territorio comunale Pacentro torna al passo con i tempi e, nel rispetto del contesto urbanistico sociale e territoriale del paese, razionalizzerà l’uso del territorio in funzione di buone pratiche urbanistiche tese a una migliore la qualità dell’ambiente e di vita. Questo obiettivo si aggiunge ai già importanti risultati raggiunti dall’amministrazione in questi anni di intenso lavoro. Il Prg è il risultato di una attività e di un impegno corale, visto anche il coinvolgimento del Parco Nazionale della Maiella, ed è stato, da sempre, uno degli obiettivi della nostra amministrazione. E oggi, dopo un lungo iter, cogliamo un risultato straordinario per lo sviluppo e il rilancio del nostro territorio. Si tratta di un atto di particolare importanza, che ha visto un lavoro di approfondimento e che, soprattutto, dà una risposta a cittadini e imprese. Al netto dei distinguo di parte, l’approvazione del Prg, in quanto atto politico di estrema importanza per il nostro paese, rappresenta senza dubbio un passaggio importante di questa amministrazione, il cui lavoro costante ha permesso di centrare anche questo innegabile risultato, aggiunge ancora Angelilli. Il Comune ha lavorato a ritmo sostenuto per sviluppare il Prg. Senza mai dimenticare la realtà territoriale, si sono raccolti dati; esaminate problematiche. Si è adattata la pianificazione alla realtà avendo cura di non trascurare temi particolarmente rilevanti come il consumo di suolo, l’economia locale e della popolazione, la tutela del paesaggio, l’aspetto della sicurezza anche ai fini idrogeologici.

Il Piano regolatore, dunque, si concentra su argomenti cardine come la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico culturale, del sistema ambientale, paesaggistico, della riqualificazione degli insediamenti storici, dell’attenzione alle zone frazionali soprattutto in termini di servizi e infrastrutture (verde, parcheggi, viabilità, infrastrutture, servizi sportivi, sociali, ricreativi). Dopo aver risanato il dissesto finanziario ereditato dalle precedenti amministrazioni, l’amministrazione Angelilli, dunque, chiude questo secondo mandato di consiliatura con l’approvazione del Piano Regolatore Generale, atteso da ben 50 anni dalla comunità pacentrana”.