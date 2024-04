Sulmona, un 25 aprile che invita alla riflessione forse piu’ che in passato

Il sindaco diSulmona Gianfranco Di Piero nel corso della cerimonia di stamani in piazza Tresca

Sulmona, 25 aprile- Si è rinnovata stamani a Sulmona in piazza Tresca la cerimonia per il ricordo della lotta di Resistenza contro il nazifascismo e il sacrificio di migliaia di donne e uomini, in particolare i patrioti della Brigata Maiella la celebrazione dell’anniversario della Liberazione si è svolta davanti al monumento ai Caduti.

Massiccia la partecipazione di autorità civili, militari e religiose, dei rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma ma anche cittadini, molti dei quali provenienti anche dai centri vicini , tanti giovani e poi una folta rappresentanza e studenti del Liceo Classico Ovidio e del Liceo Scientifico Fermi

Il Sindaco Gianfranco Di Piero ha ricordato i valori di libertà e di democrazia che dalla lotta di Resistenza sono stati consacrati nella Carta costituzionale.

Un gruppo di studenti del Liceo scientifico Fermi hanno poi ricordato la luminosa figura del giovane Giorgio Mainardi, partigiano cattolico, originario del Veneto, che qui ha sacrificato la vita e le sue spoglie sono custodite nel cimitero di Sulmona

Il sindaco Di Piero e l’avv. Lando Sciuba dinanzi al monumento alla Brigata Maiella

Subito dopo è stato reso omaggio al monumento dedicato alla Brigata Maiella, in via Togliatti.

