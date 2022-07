Scritti in onore di Paolo Spigliati, libro curato da Ezio Mattiocco

Sulmona,8 luglio-Presentato a Sulmona, nell’Auditorium dell’Annunziata, il libro curato da Ezio Mattiocco dal titolo Scritti in onore di Paolo Spigliati. Il volume ha visto la partecipazione dell’Università Sulmonese della Libera Età, della Fondazione Carispaq, del comune di Sulmona. Presenti Fabio Valerio Maiorano Deputato Abruzzese di Storia Patria, il docente universitario Fabrizio Politi per la Fondazione Carispaq, il Sindaco di Sulmona Gianfranco Di Piero per la presentazione del libro. La figura del dottor Paolo Spigliati nel libro vede la sua descrizione, ricordo, con i testi curati da Alessandro Bencivenga, Roberto Carrozzo, Franco Cavallone, Vincenzo Colaiacovo, Anna Colangelo, Terzio Di Carlo, Massimo Giorgi Piccirilli, Fabio Valerio Maiorano, Ezio Mattiocco, Francesco Fallocco, Ezio Sestini, Alberto Tanturri, Rosanna Tuteri, soci dell’Università Sulmonese della Libera Età.

Maiorano, nel suo intervento, ha ricordato la figura di Paolo Spigliati precisando che, dei suoi centodue anni vissuti, sessanta li ha vissuti nella città di Sulmona, anche se Toscano di nascita e di origine. Paolo Spigliati ha aggiunto Fabio Maiorano è stato un grande uomo, professionista valido, cultore della musica in quanto è stato anche Presidente della camerata Musicale Sulmonese, celebre istituzione cittadina sorta nel marzo del 1953. Paolo Spigliati è cittadino di Sulmona a tutti gli effetti, città nella quale è giunto, che ha amato e per la quale si è sempre impegnato in prima linea senza mai indietreggiare un sol istante. Musica, letteratura, teatro, medicina, sono solo alcune delle qualità, passioni, attitudini di Paolo Spigliati. Il professor Fabrizio Politi ha sottolineato che l’affetto, la stima verso il professor Paolo Spigliati sono intramontabili, immortali, poiché si ricorda l’uomo con le qua encomiabili qualità. Il volume ha aggiunto Fabrizio Politi è di lodevole valore, ed è l’omaggio più autorevole che si possa tributare alla figura di Paolo Spigliati.

Il sindaco di Sulmona Gianfranco Di Piero, ha letto con gran emozione la lettera del dottor Ezio Mattiocco, che purtroppo non è potuto essere presente alla presentazione del libro. “Signor Sindaco, a nome dell’Università Sulmonese della Libera Età e mio personale, le esprimo il più vivo ringraziamento per aver voluto patrocinare questa manifestazione per il volume pubblicato in onore di Paolo Spigliati a sei mesi dalla scomparsa. Il rammarico di non poter essere presente a questa serata è ampiamente compensato dalla certezza, deducibile già dalla letture delle sue parole d’introduzione al libro, che la presentazione del libro non poteva essere affidata a persona più competente e più sensibile alle vicende e alle attese culturali della città. Per suo tramite ringrazio i presenti, gli autori del libro e in particolare l’amico Francesco Fallocco, anch’egli assente per imprevisti dopo essersi tanto prodigato per la realizzazione del volume. Mi perviene da Firenze l’allegata nota di ringraziamento da parte di Candida e Francesca Spigliati pregandola di disporne la lettura ai presenti. Consentimenti di profonda stima Ezio Mattiocco”.

Candida e Francesca Spigliati nella loro nota, inviata al dottor Ezio Mattiocco, hanno espresso gratitudine e commozione e allo stesso tempo hanno asserito d’essere onorate nel vedere che, molte persone, hanno manifestato il desiderio di voler ricordare la figura del loro papà Paolo Spigliati, con un loro scritto e di comunicare agli altri il loro affetto per lui. Hanno espresso il loro ringraziamento al dottor Ezio Mattiocco per aver curato il libro. Un libro che rappresenta una importante iniziativa dedicata alla figura, alla vita, alla memoria del professor Paolo Spigliati, figura eminente della città di Sulmona. Paolo Spigliati analizzava sempre con particolare attenzione ogni situazione della città di Sulmona; teneva moltissimo alla città Ovidiana e ne esaltava sempre la sua storia illustre. Il Sindaco Gianfranco Di Piero, nel suo intervento, ha annunciato di voler conferire, al dottor Ezio Mattiocco, un benemerenza cittadina poiché Ezio Mattiocco è un pilastro monumentale della cultura della città. Il libro Scritti in onore di Paolo Spigliati rappresenta l’omaggio, il ricordo indelebile della società civile della città di Sulmona, ad una persona speciale, indimenticabile, immortale.

Andrea Pantaleo