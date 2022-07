Sulmona: digitalizzazione,la Polizia Locale si adegua al nuovo corso

Sulmona,4 luglio– Da oggi, il comando di Polizia Locale di Sulmona, in linea con le direttive nazionali ed europee, inizierà, speditamente, la fase di addio all’uso della carta, avviando un importante processo di rinnovamento dei procedimenti amministrativi di competenza.

Con ordine di servizio n. 15/2022, il Comandante Massimiliano Giancaterino, ha impartito specifiche direttive, finalizzate a rendere i servizi di Polizia Locale completamente digitalizzati, nell’ottica di fornire risposte più veloci e ancora più precise ai cittadini.

Il sistema di digitalizzazione spazia in tutti i settori di competenza della P.L., consentendo, altresì, di prendere in carico, in maniera più puntuale, le segnalazioni dei cittadini, monitorando, in tempo reale, le fasi di richieste, istanze o esposti al fine di consentire un maggiore controllo del territorio.

Nell’ottica della completa digitalizzazione dei servizi, il Corpo si doterà presto di attrezzatura e software di ultima generazione per la rilevazione degli incidenti stradali e per la gestione di tutti gli atti consequenziali.

Si concretizza un obiettivo ben preciso dell’Amministrazione comunale – ha sottolineato il comandante Massimiliano Giancaterino,– che è quello di migliorare, attraverso le tecnologie di ultima generazione, le attività e l’organizzazione del lavoro degli agenti di Polizia Locale, fatto questo che si traduce in servizi più puntuali alla comunità e in una vicinanza ancora maggiore ai bisogni e alle aspettative dei cittadini.