L’Aquila, è Roberto Santangelo il nuovo Presidente del Consiglio

Il Vice Presidente del Consiglio regionale Roberto Santangelo

L’Aquila,4 luglio E’ Roberto Santangelo,Vice Presidente Vicario del Consiglio regionale, il nuovo Presidente del Consiglio comunale dell’Aquila, eletto all’unanimità con 33 voti nella seduta che si è svolta nella Sala Spagnoli della sede del Consiglio regionale.

Nel discorso di ringraziamento e saluto che ha rivolto al Sindaco, agli Assessori e ai Colleghi Consiglieri, Sil vicepresidente del Consiglio regionale Santangelo ha dichiarato: “Auspico, da parte di tutti i componenti l’assemblea cittadina, un comportamento istituzionale corretto, educato, consono al rispetto che impone l’assise civica, affinché si possa lavorare in questi 5 anni in maniera fruttuosa e spedita, sempre nel rispetto dei legittimi ruoli e delle prerogative di ciascuno. La passione politica, che anima tutti noi, non deve mai scadere e confinarsi in un conflitto, seppur verbale, ma deve tendere ad un confronto all’interno del quale mi farò garante di tutelare il diritti e le prerogative di tutti i Consiglieri affinché, maggioranza e minoranza, possano avere la possibilità di espletare il proprio mandato, mantenendo ben presente il faro che deve sempre illuminare il nostro impegno cioè il rispetto delle Istituzioni. Già nella scorsa legislatura ero presente in questa assise ma oggi, con la fiducia che mia avete voluto accordare eleggendomi a Presidente del Consiglio comunale, il mio impegno politico assume un significato diverso di cui sento tutto il peso della responsabilità dell’incarico. Confido in un costante, aperto e costruttivo dialogo con tutte le anime che compongono questo nuovo Consiglio comunale e auguro a tutti un lavoro proficuo per il bene della nostra città”.