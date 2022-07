arabinieri

Sulmona, 2 luglio- Una bravata di pessimo gusto quella di questa notte poco prima delle ore 23 che ha infastidito di molto gli abitanti della zona in Viale Cappuccini non molto distate dalla sede dell’Agenzia delle scommesse e che ora potrebbe costare cara ora ad un sulmonese , 40 enne, già fermato dai carabinieri e portato in caserma L’uomo dopo una discussione assai vivace con la sua ex è tornato sotto l’abitazione della stessa sparando 4 colpi con una pistola scacciacani.