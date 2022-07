Giostra: bocche cucite sul nome della Regina Giovanna D’Aragona

La Conferenza stampa di questa mattina nell’Aula consiliare di Palazzo San Francesco

Sulmona, 2 luglio– Quella di questa mattina, nell’aula conciliare di palazzo San Francesco, doveva essere la conferenza stampa nella quale, il direttivo dell’Associazione Giostra Cavalleresca di Sulmona, avrebbe dovuto comunicare il nome di colei che impersonerà la regina Giovanna D’Aragona, invece il direttivo Giostra ha preso la decisione di spostare alla data di mercoledì sei luglio, nella città di Roma capitale, la giornata nella quale procederà a comunarde agli organi di stampa il nome di colei che impersonerà la Regina Giovanna D’Aragona della XXVI edizione della Giostra Cavalleresca di Sulmona dell’era moderna. La conferenza stampa odierna si è incentrata sul programma degli eventi che caratterizzeranno l’edizione di quest’anno, con la Giostra la quale torna dopo due anni d’interruzione a causa della pandemia Covid. Presenti Cristiano Gerosolimopresidente del Consiglio Comunale di Sulmona, Maurizio Walter Vittorio Antonini Commissario reggente dell’Associazione Giostra Cavalleresca di Sulmona, Rosario Bianco della Rogiosi Editore, Andrea Domenico Giordano De Capite Mastrogiurato della Giostra Cavalleresca di Sulmona Alessandro Erra Galleria d’arte Erra, il quale sarà il curatore della mostra avente il titolo l’assoluta libertà, nonché gallerista dell’artista Giordano Floreancig che ha realizzato il palio di quest’anno, Giorgio Giangiulio Ambasciatore dello stile italiano e del made in Italy, in rappresentanza del cavalleresco Ordine dei Guardiani della nove porte, Domenico Taglieri Presidente della Fondazione Carispaq, Enzo Testa Vice Commissario reggente Associazione Giostra Cavalleresca di Sulmona.

La cravatta della Giostra della ditta Marinella di Napoli

La giostra torna con un’immagine nuova, con un progetto di comunicazione visiva di grande impatto, ideato da Beatrice Gigli Comunication, alla quale sono state affidate anche il management degli eventi, l’ufficio stampa, le media relations con i brand i quali sono Ciesse, E. Marinella, Rummo, Floid, Iocobit, Proraso, Rogiosi Editore, San Pallegrino, Acqua Panna, Zoomarina. Nel corso della conferenza stampa è stata presentata la cravatta della Giostra Cavalleresca di Sulmona, realizzata dalla celebre ditta E. Marinella di Napoli famosa in tutto il mondo nella produzione di cravatte per uomo, pilastro italiano per l’appunto nel mondo nella produzione di cravatte. Il costo della cravatta è di 160 euro e potrà essere acquistata direttamente sul sito della Giostra cavalleresca di Sulmona, nella sezione shop. Per quanto concerne gli appuntamento dedicati alla cultura sabato nove luglio, a partire dalle ore ventuno, avrà luogo la mostra l’assoluta libertà di Giodano Florenacig, artista di fama nazionale ed internazionale che, lo ricordiamo ancora, ha realizzato il palio 2022 della Giostra sulmonese.

Vi saranno cinque quadri di grandi dimensioni e quattro quadri di piccole dimensioni, i quali saranno esposti al pubblico nella Cappella del corpo di Cristo del palazzo della Santissima Annunziata, ed altri sei quadri di grandi dimensioni e trenta quadri di piccole dimensioni i quali saranno esposti nella Rotonda di San Francesco della Scarpa. La mostra sarà curata da Alessandro Erra fino all’otto agosto. Fra le opere vi sono i quadri che raffigurano due regine, uno dei quali, la Regina su sfondo fucsia sarà donato dall’artista Giordano Florenacig e dalla galleria al comune di Sulmona. La mostra sarà aperta in entrambi i luoghi tutti i giorni dalle ore dieci alle dodici e trenta, dalle diciotto e trenta alle ore venti. Seguiranno altri appuntamenti quali la fiera storica alla Villa Comunale, il cui inizio è fissato per giovedì ventotto luglio, la quale si concluderà l’otto agosto. Non mancheranno presentazioni di libri, la tradizionale Panarda allestita dal Sestiere di Porta Manaresca in programma venerdì cinque agosto a largo Palizze, nella quale saranno servite sessanta portare fra le quali una pietanza preparata con la pasta Rummo, uno degli sponsor della Giostra. Ricordiamo la Giostra Cavalleresca d’Europa e dei Borghi più belli d’Italia in programma nei giorni di Sabato sei agosto e domenica sette agosto. Siamo tutti in attesa di conoscere il nome di colei che impersonerà la Regina Giovanna D’Aragona. Con il trascorrere dei giorni e delle ore aumentano emozione ed attesa.

Andrea Pantaleo