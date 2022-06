Abruzzo: Coronavirus, 1186 nuovi positivi,277 guariti,nessun deceduto

Sulmona, 26 giugno-Oggi in Abruzzo 1.186 nuovi positivi scoperti a fronte di 1.406 tamponi molecolari e 4.794 test antigenici eseguiti. Nessun morto e 277 guariti

Il bilancio dei pazienti deceduti non fa registrare alcun nuovo caso. I dati sono dell’assessorato regionale alla sanità.Sono 397.940 i guariti (+277), mentre gli attualmente positivi sono 23.297 (+909) di cui 112 sono ricoverati in area medica (invariato) e 4 in terapia intensiva (invariato).

I nuovi positivi sono residenti nelle province dell’Aquila (262), Chieti (301), Pescara (272), Teramo (262), fuori regione (38), in accertamento (51).