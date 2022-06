Bugnara, davvero una serata con  i… fiocchi

Tanta gente e soprattutto tante idee fresche alla XXX edizione del formaggio pecorino

la Valle peligna osservata da un angolo di Bugnara

Bugnara, 26 giugno-Altro successo registrato ieri dal borgo Bugnara in occasione della XXX edizione del formaggio pecorino, prodotto tipico del comune peligno che ricorda il sapore delle montagne, della pastorizia tradizionale e della purezza delle acque di sorgente.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Bugnara, ha riscontrato una forte risonanza grazie anche alle menti giovani presenti all’interno del comitato. Presenti musica dal vivo e piacevoli sorprese, come il lancio dei palloncini con bacio romantico, in ricordo della notte più attesa da tutta la Valle peligna.

La Piazza del SS. Rosario, dopo il periodo di stop forzato causa pandemia, ha accolto un gran numero di visitatori proponendo loro dimostrazioni dal vivo e prodotti di ottima qualità.

Stand enogastronomici e mercatini di formaggi locali hanno incorniciato una piazza che riscopre la bellezza della compagnia e delle iniziative sempre fruttuose. Come da tradizione, è tornata la rappresentazione della cagliata del latte, gesti e profumi che sanno di radici passate ancorate nel futuro.

Con il menù completo è stato possibile assaporare prodotti enogastronomici locali, eccellenze del primo paese della valle Sannita.

Bugnara è anche “Città dell’olio dal 2007” e come poteva mancare l’apertura al pubblico, per mezzo di visita libera e guidata, dell’antico frantoio e dell’ecomuseo? veri e propri gioielli le cui pietre trasudano storia e tradizione.

Insomma, una serata con i fiocchi.

Il paese di Vittorio Clemente non ha terminato di stupire, in programma un vasto cartellone estivo fitto di eventi, anche di spessore, che spaziano dalla serata in musica di Muntagninjazz ad alta quota, in montagna al rifugio acqua degli uccelli, agli eventi culturali con le suggestionanti letture sotto le stelle e con i confronti con autori abruzzesi di rilievo.

La novità di quest’anno prevede un incontro fra i 24 sindaci dei borghi più belli d’Abruzzo che analizzeranno le nuove sfide che attendono le piccole realtà, soprattutto delle aree interne, ma anche per definire, insieme agli amministratori regionali, nuove strategie da portare avanti.

Ultimo ma non per importanza, il prossimo 6 agosto tornerà la XVI^ edizione di Romantica, il festival internazionale di arte floreale che anima da anni le estati abruzzesi adornando il borgo con composizioni profumate e colorate. Non mancheranno divertimento, musica, cibo, cultura e bellezza.

Bugnara:museo dell’olio, particolare

L’iniziativa vanta la presenza di esperti fioristi di tutta Europa che fanno capo alla scuola Europea di arte floreale con sede proprio a Bugnara. I fioristi inizieranno a vestire di romanticismo il borgo peligno ad una settimana dal grande giorno, un lavoro certosino e attento ai dettagli che ha sempre richiamato un alto numero di turisti.

Romantica è una delle notti più originali d’Italia e proprio per questo adatta a tutti, giovani, adulti, famiglie. Grazie all’alto prestigio dei maestri dei fiori, Bugnara è conosciuta in tutta europea per la magica atmosfera ricca di profumi, colori e sapori che esprimono l’apice di massimo splendore al sopraggiungere dell’alba.

Chiara Del Signore

( ph Sara Di Censo)