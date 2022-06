Abruzzo: Coronavirus,254 nuovi positivi,344 guariti,5 deceduti

Sulmona,13 giugno- Sono 254 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 411542. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi (di età compresa tra 84 e 98 anni, 2 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Pescara, 2 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl) e sale a 3351. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 391149 dimessi/guariti (+344 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 17042 (-95 rispetto a ieri). Di questi, 129 pazienti (-5 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 640 tamponi molecolari (2348212 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 940 test antigenici (3777706). Del totale dei casi positivi, 85529 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+45 rispetto a ieri), 117457 in provincia di Chieti (+90), 95214 in provincia di Pescara (+62), 101358 in provincia di Teramo (+42), 8029