Auguri Maurizio

Sulmona, 13 giugno– Porgiamo i nostri più fervidi e sinceri auguri a Maurizio Antonini, Commissario reggente dell’Associazione Giostra Cavalleresca di Sulmona, per aver superato il suo problema di salute. Personalmente ho incontrato Maurizio all’inizio di Corso Ovidio, nei pressi di Piazza Carlo Tresca, e mi ha fatto molto piacere di rivederlo insieme a noi, nella Sua Sulmona. Ancora tanti auguri caro Maurizio ed in bocca al lupo per tutti gli eventi della Giostra Cavalleresca di Sulmona; ben tornato tra noi. Ad Maiora.

Andrea Pantaleo