 Elezioni consiglio nazionale studenti universitari. Costantini(Udu) la piu’ votata in  Abruzzo￼

Teramo,10 giugno- Le elezioni del Consiglio Nazionale degli Studenti universitari, tenutesi dal 17 al 19 maggio scorso, sono state un grande successo per l’Unione degli Universitari (Udu) in Abruzzo. È stata infatti eletta Alycia Costantini, studentessa di Scienze Politiche dell’Università di Teramo, con 1358 preferenze, risultando la più votata in Abruzzo, grazie all’impegno e al sostegno del Coordinamento Regionale UDU-360 Gradi. Complessivamente l’Udu risulta essere la lista più votata in Abruzzo e a livello nazionale. “È la prima volta in assoluto – afferma una delegazione del Coordinamento Regionale Udu-360 Gradi – che una studentessa dell’Università di Teramo, un piccolo ateneo, risulta eletta nel massimo organo di rappresentanza studentesca a livello nazionale.

Questo risultato è il frutto dell’impegno profuso dalle nostre associazioni (Udu Teramo, Udu L’Aquila e 360 Gradi Chieti-Pescara) negli anni passati, che è stato apprezzato e riconosciuto dalle studentesse e dagli studenti dei tre atenei abruzzesi al momento del voto.L’elezione di Alycia in Cnsu – continuano – consentirà di portare ai tavoli ministeriali le problematiche che emergono in Abruzzo nelle università e sul diritto allo studio universitario, ma allo stesso tempo ci rende partecipi di un grande carico di responsabilità, che deve essere per noi uno stimolo a continuare il nostro lavoro con l’impegno che abbiamo sempre dimostrato nella rappresentanza studentesca “

Chiara Del Signore