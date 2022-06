Pratola:  domani conferenza del prof. Gabriele Curci

Pratola, 10 giugno- – “Il clima è il complesso delle condizioni metereologiche che caratterizzano una località o una regione nel corso degli anni, mediato su un lungo periodo di tempo.Da sempre siamo attenti alle tematiche di grande interesse ambientale come quelle legate ai cambiamenti climatici.In occasione del centenario di fondazione della Sezione di Sulmona del Club Alpino Italiano, dedichiamo un evento a questo importante tema, ponendo particolare attenzione alla nostra regione Abruzzo, che presenta un territorio marino/montano particolare con un tratto importante della dorsale appenninica

.Sabato 11 giugno alle ore 18 al Palazzo Santoro – Colella in Pratola Peligna ci sarà la conferenza tenuta dal Prof. Gabriele Curci del Dipartimento di scienze fisiche e chimiche dell’Università dell’Aquila, Center of Excellence in Telesensing of Environment and Model Prediction of Severe events (CETEMPS). Il Prof. Gabriele Curci, esperto nella ricerca di modellistiche ambientali, ci illustrerà quanto sta accadendo nella regione Abruzzo, in particolare l’attuale carattere caotico dell’atmosfera e la difficile elaborazione delle previsioni metereologiche.

Domenica 12 giugno ci sarà a Bosco Plaja una giornata dedicata al CAI con escursione e alle 14.30 concerto dei Taraf De Gadjo a cura dell’Associazione culturale Muntagninjazz.