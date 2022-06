( il caso)- Ma chi pensa a curare il verde pubblico in città ?

Sulmona,7 giugno – Sento il dovere di segnalare al vostro giornale quello che in città non va a cominciare dalla situazione del verde pubblico, il quale è uno dei biglietti di presentazione di una città, come Sulmona, meta di molti turisti. Lungo Viale Mazzini, all’altezza dell’incrocio fra la strada e la via interpoderale che sbocca nella variante, vi è una siepe collocata sul suolo comunale. Nel corso del tempo si è ingrandita notevolmente. Le foglie hanno invaso il ponticello mentre su viale Mazzini la siepe sta invadendo notevolmente il suolo pubblico. Andrebbe potata e ripristinata in maniera consona, al fine di far avere a quest’ultima miglior decoro. Il verde pubblico è garanzia e realtà di ottima amministrazione, la quale reca beneficio a tutti. La siepe è collocata sul suolo comunale, non in una proprietà privata. Grazie per l’attenzione

A.P.