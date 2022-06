Abruzzo Engineering spa modifica di denominazione e nuove funzioni a chiusura della campagna elettorale. Che coincidenza !!

L’Aquila, 7 giugno- Abruzzo Engineering spa, società totalmente partecipata dalla Regione Abruzzo, cambia nome e implementa le proprie funzioni.Le novità saranno illustrate in una conferenza stampa mercoledì prossimo, 8 giugno alle ore 10,00, nella sede legale e amministrativa in Piazza Santa Maria Paganica n. 5, all’Aquila, dall’amministratore unico, Andrea Di Biase, alla presenza del presidente della Regione, Marco Marsilio, e dell’assessore regionale Guido Liris, con delega al controllo di gestione enti strumentali e società partecipate.

La notizia per quanto interessante suscita non poche perplessità per la strana coincidenza con la chiusura della campagna elettorale aquilana. Una gaffe clamorosa destinata ad alimentare ancora polemiche soprattutto per quanti confondono ruolo istituzionale e ruolo politico. Ma non si popteva anticipare questa comunicazione di una settimana oppure rinviare il tutto a martedì prossimo ?