Bugnara: un successo l’edizione 2022 della escursione in montagna ad “ Acqua degli Uccelli”

La manifestazione promossa e organizzata dall’Associazione “ Turismo montano”

Bugnara, prima di iniziare l’escursioni la cerimonia per il 2 giugno con la posa della corona d’allora al monumento ai caduti

Bugnara,4 giugno- Promossa dall’Associazione “ turismo montano” si è rinnovata a Bugnara la tradizionale escurisione in montagna, in località ‘Acqua degli uccelli” a quota 998 metri che ogni anno il 2 giugno inaugura l’attività dell’associazione.

Questa edizione ,già definita “ con i fiocchi” per l’alto numero di partecipanti ( 81 in tutto il piu’ piccolo di appena cinque anni,il piu’ anziano di 81 ) e quasi tutti( tranne le piccole e necessarie eccezioni) hanno fatto l’intero percorso a piedi senza sottovalutare l’entusiasmo che è riuscita a suscitare, si è confermata un appuntamento utile che i giovani e le ragazze del paese preparano con largo anticipo perché attorno alla migliore riuscita dell’iniziativa si legano buoni auspici per la stagione in corso.

Prima di imboccare la strada che porta in montagna i giovani hanno rinnovato,in coincidenza con il significato della giornata del 2 giugno,la cerimonia per la posa della corona di alloro dinanzi al monumento ai caduti del paese

Bugnara, sul folto gruppo di partecipanti alla escursione dell0edizione 2022

Grande assente in questa edizione, ma solamente per impegni che lo hanno tenuto lontano da Sulmona, il Vescovo della Diocesi Mons. Michele Fusco grande sostenitore della manifestazione e sopratutto molto legato ai giovani di Bugnara.

La Santa messa “ ad alta quota” che rappresenta uno degli aspetti caratterizzanti della manifestazione questa volta è stata celebrata dal parroco di Bugnara Don Lorenzo Conti

Subito dopo sono iniziati i tradizionali giochi di gruppo che si sono trascinati avanti per tutta la mattinata mentre la squadra dei cuochi (Angelo,Domenico, Mario,Antonio,Franco ed altri ancora) sono stati impegnati nel preparare un pranzo abbondante e genuino, fatto di tanti arrosti, sotto lo sguardo attento del Presidente dell’Associazione Pasquale Ventresca. E poi tutto il resto: cocomerate, dolci e poi ancora tanta musica,balli, cori all’insegna dell’allegria e dell’amicizia fino a tarda ora prima di riprendere il cammino a Valle per tornare in paese.

Bugnara, l’altare preparato per la celebrazione della Santa Messa ad alta quota

Visibilmente soddisfatto a conclusione il Presidente Ventresca che ha voluto ringraziare tutti i partecipanti a questa edizione 2022 “ per la leale e appassionata collaborazione manifestata anche in questa occasione dai tanti giovani di Bugnara, sollecitandoli a lavorare sempre insieme per rafforzare la coesione e l’immagine complessiva della propria comunità”. Pasquale Ventresca ha poi sollecitato i presenti a mobilitarsi per i prossimi appuntamenti che si svilupperanno nel corso dell’estate a Bugnara molti dei quali saranno realizzati in collaborazione con le altre Associazioni locali

Antonella Silvestri