Il Papa alla Perdonanza 2022

Il Pontefice dovrebbe arrivare a L’Aquila il prossimo 28 agosto in occasione dell’apertura della Porta Santa. Lo ha annunciato poco fa il Presidente della Regione Marco Marsilio

Sulmona,4 giugno– “Una notizia meravigliosa per tutto l’Abruzzo. Ho ricevuto con emozione la telefonata del cardinale Petrocchi che mi annuncia la visita del Santo Padre per l’apertura della Porta Santa alla prossima Perdonanza e il privilegio di accoglierlo tra le autorità del territorio in piazza Duomo. Si realizza un sogno che generazioni di aquilani hanno coltivato per secoli e siamo grati a Papa Francesco per averlo esaudito e aver dato questo segno di grande amore e benevolenza per la Città dell’Aquila e l’intero Abruzzo.Complimenti al sindaco Pierluigi Biondi, alla sua amministrazione e alla Diocesi aquilana per questo importantissimo risultato” .

( ph.Papa Francesco da Adnkronos)