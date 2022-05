La Giostra Cavalleresca di Sulmona da oggi al Parco Zoomarine.  

Duelli, draghi volanti, passaggi segreti. A Roma, al Parco Zoomarine s’inaugura “Camelot”, un mondo fantastico con giochi, percorsi e lezioni per diventare un vero cavaliere. Ospiti d’onore: cavalieri, dame, armigeri, sbandieratori sulmonesi

Sulmona, 21 maggio- La Giostra Cavalleresca di Sulmona arriva a Roma come ospite d’onore del parco Zoomarine, per l’inaugurazione della nuova area “Camelot”. Alla ricerca della leggendaria terra di Camelot. Duelli, amori, magia e il fascino senza tempo del mitico regno di Re Artù, prendono vita nel parco divertimenti Zoomarine che oggi 21 e domani 22 maggio inaugura la sua novità estiva, un piccolo mondo a misura di bambino dove la creatività prende il sopravvento. Colori, musiche a tema, in un’atmosfera degna delle avventure straordinarie e delle sfide epiche raccontate tra fantasia e storia. L’attrazione, tra antichi giochi medievali, l’enorme castello con scivoli e passaggi segreti, i temibili draghi da ammirare in un percorso fantastico, sarà aperta ufficialmente dall’eccezionale partecipazione di dame, cavalieri, armigeri, sbandieratori e suonatori di tamburi e chiarine della “Giostra Cavalleresca di Sulmona”, una delle rievocazioni storiche più antiche d’Italia che si svolge con un fitto calendario di appuntamenti nel bellissimo borgo d’Abruzzo. In versione rinnovata la Giostra riprenderà quest’anno il cartellone di appuntamenti con la Cordesca, la gara per i bambini ( 4 e 5 giugno), una mostra d’arte pittorica e vari eventi culturali, che accompagneranno cittadini e turisti fino alla gara che si svolgerà il 30 e 31 luglio, preceduta dal corteo in costume guidato dalla Regina. A più di tre secoli di distanza dalle ultime edizioni storicamente documentate questo importante evento sarà parzialmente ricostruito al parco Zoomarine. Un lungo corteo con i sontuosi costumi dell’epoca ed un avvincente spettacolo con l’esibizione degli abili sbandieratori, pronti ad insegnare ai più audaci questa nobile arte della bandiera tra acrobazie e coreografie d’altri tempi.