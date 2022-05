Sulmona: lode ministeriale per 5 poliziotti “ salvavita”

Salvarono un centauro da una situazione molto pericolosa

Sulmona,14 maggio– Tornavano da una lunga giornata di lavoro passata a tradurre un pericoloso detenuto dal carcere di Sulmona in un altro istituto di pena del Nord Italia quando, in prossimità della rotonda nei pressi della Magneti Marelli, si sono imbattuti in quello che per un centauro poteva rappresentare un tragico incidente.Se non fossero subito intervenuti dapprima mettendo al sicuro il luogo dell’incidente, per poi soccorrere immediatamente il malcapitato, praticamente salvandolo, avremmo probabilmente visto scrivere una pagina nera di cronaca.I 5 autori del salvataggio vale a direMauro Nardella, allora caposcorta della traduzione, e i restanti componenti la scorta qualiPasquale Previtali, Remo Susco, Antonio D’Eliseo e Michele Antonilli, subito dopo la rovinosa caduta del motociclista avvenuta nella zona industriale di Sulmona, in un luogo ove la visibilità era praticamente del tutto assente, nel vedere il corpo esanime dello stesso al centro della carreggiata, rischiando di essere travolti dalle auto che seguivano, sbarrarono la strada con gli automezzi utilizzati per il servizio attivati dei dispositivi luminosi di emergenza.”Le successive operazioni di pronto soccorso- ricorda Mauro Nardella ( Uil Pa) portarono alla stabilizzazione del ferito e l’invio in codice rosso al locale pronto soccorso.Una pagina bella scritta dai 5 poliziotti penitenziari seppur in un contesto brutale qual è quello dell’incidente occorso allo sfortunato motociclista che comunque ha visto salva la sua vita”. A Loro il Ministero della Giustizia ha voluto conferirgli la lode in segno di riconoscimento per il gesto fatto e per aver dato lustro all’Amministrazione d’appartenenza.