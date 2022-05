   Abruzzo: parte la corsa per le amministrative,oggi presentate le liste nei 48 comuni

Sulmona,14 maggio- Saranno 48 i Comuni abruzzesi che il prossimo 12 giugno andranno alle urne per eleggere i nuovi sindaci e i nuovi consigli comunali. Un voto che interesserà ben 230 mila cittadini. Alle 12 di oggi sono scaduti i termini per la presentazione delle liste che assumono un significato politico particolarein Abruzzo perché in ben cinque comuni, compreso L’Aquila la città capoluogo di regione,si voterà eventualmente anche per il turno di ballottaggio già programmato per il prossimo 26 giugno.

A L’Aquila saranno quattro i candidati sindaci. Per il centrodestra sarà candidato il sindaco uscente Pierluigi Biondi,47 anni di Fdi( sostenuto da sei liste); per il centrosinsitra Stefania Pezzopane,62 anni, deputato Pd( sostenuta da sei liste); Americo Di Benedetto,centrosinistra, 54 anni consigliere regionale abruzzese( sostenuto da tre liste); Simona Volpe ( una lista)

Gli altri comuni in provincia dell’Aquila dove si andrà al voto il 12 giugno

Balsorano (3.655 abitanti), Barrea (726),Campo di Giove (847),Caporciano (235),Civitella Alfedena (303), Gioia dei Marsi (2.111),Lecce nei Marsi (1.735),Luco dei Marsi (5.868),Montereale (2.812),Morino (1.505),Pescasseroli (2.227),Prata d’Ansidonia (501), Pratola Peligna( 7.840),Sant’Eusanio Forconese (418,)Scoppito (3.285),Villavallelonga (936) ( segue)