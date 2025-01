Domani a Rivisondoli la 74^ edizione del Presepe Vivente

Rivisondoli,4 gennaio-Tutto pronto per la 74^ edizione del Presepe vivente di Rivisondoli. In paese già da giorni c’è grande attesa per l’evento che, per la terza volta dopo la sosta forzata conseguente alla pandemia, torna a celebrarsi nella sua interezza. Le nevicate dei giorni scorsi hanno reso ancora più suggestiva la Piana di Pié Lucente e l’edizione di quest’anno si annuncia ancora più spettacolare degli anni scorsi, grazie alla presenza della coltre bianca.

Tante le comunità coinvolte: San Giovanni Teatino sarà presente con una folta delegazione così come avviene ormai da qualche anno e in tanti arriveranno anche dal vicino Molise nel segno di un’amicizia che si è consolidata nel tempo. A vestire i panni della Madonnina sarà Camilla Monaco 16 anni di Rivisondoli. Al suo fianco, nel ruolo di San Giuseppe, ci sarà Agostino Iannelli originario di Agnone e ufficiale della polizia locale in pensione.

Il bambinello, che come tradizione vuole è l’ultimo nato del paese, è Elia Scialla. Gli altri principali personaggi sono Alessia Donatelli 11 anni di Castel di Sangro che vestirà i panni dell’Angelo della capanna e Benedetta Lauriente anche lei 11enne e residente nel capoluogo sangrino, nei panni della Madonna dell’Annunciazione.

Saranno in tutto circa 500 i personaggi che, domani, animeranno le 14 scene del presepe vivente, tutti con i costumi realizzati e conservati nel corso degli anni, dagli organizzatori tra i quali spina Patrizia Ferrara, costumista e memoria storica del Presepe Vivente di Rivisondoli. “Per me è diventata come una missione curare la vestizione dei principali personaggi della Sacra Rappresentazione” afferma Patrizia Ferrara. “Tanta è la tensione che si prova in questi giorni proprio perché bisogna curare ogni cosa nei minimi particolari. Cosa che faccio ormai da oltre 35 anni e sempre come fosse la prima volta. In questo momento il mio pensiero va a Marcello Ferrara che per tanti anni è stato la vera anima del Presepe di Rivisondoli e che ora ci guida dal cielo.

Ed è grazie alla sua abnegazione e a quella dei tanti volontari che il Presepe Vivente di Rivisondoli è riuscito a mantenere intatto il suo fascino superando tutte le avversità e i problemi di vario genere che si sono presentati nel corso degli anni”. Il programma di domani prevede alle ore 11, la celebrazione della Santa Messa che, come sempre, si terrà nella chiesa San Nicola Di Bari, alla presenza del vescovo della diocesi di Sulmona-Valva Michele Fusco. Alle 18,00 la Sacra rappresentazione del Presepe vivente di Rivisondoli nella Piana di Pié Lucente.

Intanto dal Comune è stata emanata un’ordinanza per regolare l’afflusso delle auto e dei pedoni durante la giornata di venerdì 5 gennaio. Dalle ore 17,00 e comunque fino al termine della manifestazione della “74^ edizione presepe vivente”. La circolazione dei veicoli è sospesa sulle seguenti strade: Via Fonticella: da intersezione di Viale Turistico e Via IV Novembre, ad intersezione con la S.S. 84 (Frentana); Via Dante Alighieri: da intersezione di Via Madonna delle Grazie ad intersezione di Via Fonticella; Via Piè La Costa: sull’intero percorso; Via IV Novembre: sull’intero percorso; Strada Vicinale denominata La Vera: sull’intero percorso. Dalle ore 17,00 dello stesso giorno e fino al termine della manifestazione: É VIETATO: Ai pedoni, che non siano strettamente impegnati nell’organizzazione e nello svolgimento della stessa manifestazione, al fine di evitare disturbi alla riuscita della manifestazione Presepe Vivente, l’attraversamento e la sosta nelle seguenti strade: Via Pie’ La Costa, Via Borgo Vecchio, Via Borgo San Giacomo e Via Fonticella; i pedoni dovranno confluire da Via Dante Alighieri; Dalle ore 8,00 alle ore 20,00 la vendita di qualsiasi tipo di cose in Via Fonticella e Via Dante Alighieri, fatta salva l’eccezione di chi preventivamente autorizzato e che comunque dovrà posizionarsi e stanziare sulla strada Vicinale retrostante l’ex “Caseificio del giudice”, o come da autorizzazione.