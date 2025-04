Borghi medievali: Santangelo, il Giubileo straordinaria occasione per presentare l’Abruzzo al mondo

Un progetto innovativo per la promozione turistica. Presto la firma di un’intesa con il Vaticano

L’Aquila, 8 aprile. “Un progetto che parla di radici e di futuro, in cui la cultura, l’ambiente e la tradizione enogastronomica si fondono per offrire al viaggiatore un’esperienza autentica. Il Giubileo rappresenta una straordinaria occasione per presentare l’Abruzzo al mondo, e questo progetto ci consente di farlo con visione, qualità e innovazione.”

Così l’assessore Roberto Santangelo ha presentato questa mattina, a L’Aquila, insieme alla Presidente del GST, Marianna Colantoni il progetto “Abruzzo: borghi medievali, parchi e sapori tra le montagne della biodiversità”, promosso dal GST – Gruppo di Promozione Territoriale APS e sostenuto dalla Fondazione CREA della Regione Abruzzo, con cui l’Abruzzo si prepara a rafforzare la propria identità turistica. Un’iniziativa strategica che punta a valorizzare il patrimonio storico, naturale ed enogastronomico del territorio, cogliendo le opportunità offerte dal Giubileo 2025.

“Come Regione- ha aggiunto Santangelo – stiamo per sottoscrivere un protocollo con lo Stato Vaticano per la valorizzazione e promozione all’interno del Giubileo 2025. Così potremmo dare valore aggiunto valorizzando le bellezze e le peculiarità di cui noi godiamo ogni giorno, ma è necessario anche farle conoscere a un pubblico più ampio per un ritorno economico sul nostro territorio”.

Quattro i pilastri su cui si sviluppa il progetto: la promozione dei borghi medievali con itinerari ed eventi esperienziali, la valorizzazione delle aree naturali in chiave sostenibile, l’esaltazione dei prodotti enogastronomici locali, la creazione di una rete di operatori turistici per una proposta d’accoglienza sempre più integrata. La campagna di promozione, dal titolo “Abruzzo: oltre il tempo, dentro l’anima”, sarà sostenuta da una strategia di comunicazione digitale di ampio respiro: uno spot su Netflix, un teaser proiettato sui ledwall di Times Square a New York e una campagna stampa su oltre 200 testate americane. Collaborazioni strategiche con partner come Destination Italia, Visit Italy e la piattaforma Taste Abruzzo garantiranno una visibilità internazionale senza precedenti, anche grazie a un educational tour rivolto a tour operator e travel designer internazionali.

“Siamo orgogliosi – ha commentato la Presidente Colantoni – di poter portare avanti un progetto che coniuga la tradizione e l’innovazione, esaltando le eccellenze della nostra regione su un palcoscenico internazionale. L’Abruzzo ha tutte le carte in regola per essere una destinazione di primo piano nel turismo culturale e naturalistico, e grazie a questa iniziativa potremo valorizzarlo al meglio, in perfetta sintonia con le opportunità offerte dal Giubileo 2025.”

