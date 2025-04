Fira,  Gianni Chiodi nuovo amministratore delegato

Era stato Presidente della Giunta regionale tra il 2008 e il 2014

L’ex Presidente della Regione Gianni Chiodi

Pescara, 8 aprile – Gianni Chiodi, 64 anni, commercialista, è il nuovo amministratore delegato della Fira, la finanziaria regionale. L’ex presidente della Giunta regionale tra il 2008 e il 2014 verrà indicato dal consiglio di amministrazione all’assemblea dei soci che provvederà a ratificare la nomina.Ad annunciare il nuovo Ad di Fira è stato il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, che ha definito Chiodi “un grande professionista che si mette a disposizione di una società in house della Regione che svolge un ruolo centrale e fondamentale per molte attività amministrative dell’ente. In chiave politica, non è un ritorno né tantomeno una riabilitazione – ha immediatamente chiarito il Presidente Marsilio -, ma solo la consapevolezza da parte nostra di mettere nelle mani di un uomo competente gli affari correnti di una società importante”.

Per Marsilio la nomina di Chiodi “non è altro che la conferma di una linea di condotta della Giunta regionale che ha sempre scelto personaggi competenti alla guida di società in house. Così come di grande competenza e di spessore è stata la gestione uscente del professor Stefano Cianciotta, certificata dal fatto che la Fira si appresta a chiudere con un attivo di 1 milione di euro il bilancio 2024. Tre anni fa quando abbiamo deciso la fusione Abruzzo Sviluppo-Fira – ha proseguito il Presidente – non era affatto scontato che oggi avremmo avuto un attivo di bilancio e una società in salute, merito questo dell’attuale management e di Stefano Cianciotta che ha guidato questa macchina in un momento difficile”.Dal canto suo, il neo amministratore delegato della Fira ha ringraziato della fiducia accordatagli dal Presidente Marsilio definendo l’indicazione fatta dal Presidente stesso al Cda come “sbalorditiva e innovativa, perché per la prima volta nella storia di questa Regione ci si affida ad un ex presidente per la gestione di una società centrale nell’attività amministrativa della Regione