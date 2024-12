Civitella Alfedena, da domani torna il Presepe per le strade del borgo

Civitella Alfedena, 5 dicembre- Da domani,6 dicembre e fino al 6 gennaio,torna il presepe nel borgo di Civitella Alfedena. Come ogni anno, durante il mese di Dicembre, le vie del centro storico del paese ospitano il caratteristico presepe in cartapesta a grandezza naturale.

Una tradizione che si protrae da oltre vent’anni e che vede protagonisti i giovani del posto allestire quello che a tutti gli effetti è un “paese nel paese”. Gli angoli e le vie del centro storico tornano a rivivere con scene di vita quotidiana di un tempo lontano e ormai perduto: l’osteria, il mercato, il ciabattino, le antiche tradizioni. La Civitella di un tempo era questa, dove si viveva con poco e si era felici.

Il visitatore può immergersi in un’atmosfera unica ed emozionante, che passo dopo passo, conduce alla scena della Natività, realizzata in uno dei posti più suggestivi del centro storico, la Giudea. Le melodie musicali si mescolano ai dialoghi in dialetto, le luci soffuse del borgo alle ombre dei personaggi.

Il presepe di Civitella Alfedena rappresenta l’emblema dell’amore dei giovani del posto (e meno giovani!) verso il proprio paese. Serate e fine settimana dedicati alla cura e all’allestimento di ogni singola scena.

Non resta che visitarlo dal 06 Dicembre al 06 Gennaio per un’esperienza unica nel suo genere.