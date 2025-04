Tutela e valorizzazione area Celestiniana del Morrone. Depositato Ddl Verrecchia

Massimo Verrecchia (Fdi)

L’Aquila, 9 aprile– “In concomitanza con le celebrazioni per l’anno giubilare, ho depositato un progetto di legge regionale per la tutela e valorizzazione dell’area celestiniana del Morrone, sita nel Comune di Sulmona. Questo straordinario patrimonio storico, culturale e spirituale merita di essere riconosciuto e promosso come un forte attrattore turistico e come simbolo dell’identità abruzzese”, comunica il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia.

“L’area celestiniana – prosegue – situata alle falde del monte Morrone, include luoghi di eccezionale rilevanza: l’abbazia celestina di Santo Spirito a Morrone, l’eremo di Sant’Onofrio, l’area archeologica del tempio italico di Ercole Curino e il campo di concentramento n. 78. Monumenti e paesaggi che rappresentano millenni di storia e spiritualità, inseriti in un contesto naturalistico unico come il Parco nazionale della Maiella – evidenzia il capogruppo – e il progetto di legge promuove non solo la tutela del sito ma anche la collaborazione tra enti pubblici e privati per il recupero e il restauro dei beni culturali, il rafforzamento delle politiche di valorizzazione e la sensibilizzazione dei cittadini e pellegrini. Con questo provvedimento intendiamo anche riconoscere e supportare il prezioso lavoro svolto dalle associazioni locali, come l’associazione Celestiniana Sulmona, che da anni si impegna per la conservazione e promozione di questi luoghi. Sono certo che questa proposta troverà ampio consenso all’interno del Consiglio regionale, contribuendo non solo al rilancio delle zone interne ma anche a rafforzare i legami tra gli ambienti celestiniani e la figura di Celestino V, simbolo di spiritualità e tradizione per tutta la regione”, conclude