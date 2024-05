XV edizione del “ Premio Pratola”, il commosso ricordo di Andrea Purgatori

Ieri a Corfinio grande partecipazione per l’edizione 2024

Andrea Purgatori

Sulmona, 26 maggio– – Una giornata di forti emozioni, quella andata in scena ieri al Cinema Igioland di Corfinio, dove si è tenuta la cerimonia del Premio Nazionale Pratola XV Edizione. La manifestazione ha visto la partecipazione di illustri personalità del mondo dell’informazione, dell’arte e della cultura. Il momento più toccante è stato il ricordo del compianto giornalista Andrea Purgatori, reso dal figlio Edoardo, intervenuto in collegamento video. In avvio dell’evento Dante Marianacci, intellettuale di fama europea e rappresentante della cultura italiana nel mondo, ha declamato una struggente poesia inedita, da lui scritta e dedicata al giornalista scomparso.

La figura del giornalista è stata celebrata con commozione e applausi, mentre a seguire il già direttore di Repubblica, Ezio Mauro, ha tenuto una impeccabile Lectio Magistralis sul ruolo del giornalismo e l’importanza dell’informazione nel mondo contemporaneo. Tra gli ospiti presenti, spiccano il pluripremiato tecnico del suono Alessandro Palmerini, il direttore d’orchestra e compositore Leonardo De Amicis, la giornalista di Rai Sport Arianna Secondini, il comico e showman Vincenzo Olivieri, l’apprezzato storico Marco Patricelli e i poeti-scrittori peligni Elisabetta Liberatore e Mario De Santis.

Anche i giornalisti Carlo Fontana, condirettore della TGR RAI, già caporedattore in Abruzzo e il vicedirettore di RAi Sport Marco Lollobrigida hanno partecipato all’evento, insieme allo scienziato e ricercatore di fama internazionale Roberto Crea e all’editore e poeta Giuseppe Aletti. Altro momento caratterizzante del pomeriggio è stato l’intervento, in video, dell’editorialista del Corriere della Sera, Beppe Severgnini. Momento dedicato alla solidarietà, poi, quello riservato all’Associazione ALI Onlus.

Ancora una volta l’Associazione Futile Utile, presieduta con passione e impegno da Ennio e Pierpaolo Bellucci, si è resa protagonista della promozione del territorio del centro Abruzzo, della cultura e dell’informazione. I sofisticati intermezzi musicali eseguiti dalla Little Swing Band, diretta dal Maestro Walter Matticoli e l’agile presentazione dell’evento, affidata ad Enrico Giancarli, hanno riscontrato il favore e gli applausi del numeroso pubblico accorso alla kermesse.Tra le autorità presenti ed intervenute il Sindaco di Pratola P., Antonella Di Nino, la Consigliera regionale Antonietta La Porta, la Senatrice Gabriella Di Girolamo, il Governatore del Distretto 108A Lions, Marco Candela, il Vescovo di Sulmona- Valva Mons. Michele Fusco e rappresentanti delle amministrazioni comunali del territorio