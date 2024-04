Pacentro: a Settembre  il nuovo anno  scolastico gli scolari lo frequenteranno nella nuova scuola

Pacentro, 22 aprile- “Il polo scolastico di Pacentro è in dirittura d’arrivo. Sono finalmente risolti i problemi con l’impresa esecutrice e presto dovrebbero terminare i lavori. Stesso discorso per i lavori di ristrutturazione della scuola materna, che hanno riguardato importanti interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico. Così, il nuovo anno scolastico, gli studenti di Pacentro lo frequenteranno nelle nuove strutture che garantiranno spazi di apprendimento assolutamente confortevoli, sicuri ed innovativi. Oltre ai lavori, infatti, ci si è preoccupati anche degli arredi e delle attrezzature per i quali, oltre all’impegno della dirigente scolastica Domenica Pagano, che ha sempre seguito con professionalità e dedizione i lavori, è stato fondamentale il contributo dell’ associazione Anthony Campitelli che ha consentito l’acquisto della nuova cucina che servirà il nuovo plesso scolastico, oltre che l’acquisto di attrezzature importanti per tutti gli studenti.

Il contatto con l’importante Fondo intitolato al grande architetto originario di Castel Frentano, è stato possibile grazie all’impegno di Enzo La Civita referente in Abruzzo per la fondazione. <Siamo davvero soddisfatti del grande sforzo corale che consentirà ai nostri ragazzi di poter frequentare ambienti di apprendimento al passo con i tempi e che, ne siamo certi, faciliteranno i processi di apprendimento. Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo importante passo in avanti per il nostro paese e siamo entusiasti di poter vedere come tutto ciò contribuirà all’esperienza educativa dei nostri studenti>. Queste le parole del sindaco di Pacentro Guido Angelilli.