Sulmona, concorso fotografico “ scatti di nonna”. I vincitori

Sulmona, 9 marzo- Sono state selezionate da una Giuria qualificata di esperti fotografi le foto vincitrici del Contest “Scatti di Nonna”. La Giuria è composta da Rossella Ciurlia, Virgilio Del Boccio, Luciano Fagagnini.

Attento, scrupoloso e non facile è stato il lavoro della Giuria che ha visionato le quarantacinque fotografie pervenute per il Concorso. Ogni fotografia ha rappresentato la bellezza e tenerezza del rapporto con una Nonna e ognuna ha suscitato emozioni.

A conclusione del loro compito i componenti della Giuria hanno emesso il loro verdetto:

PRIMA CLASSIFICATA – VALERIA VITALINI di Sulmona

FOTO “GENERAZIONI DEL RICAMO”

La fotografia si caratterizza per la sua originalità ed il suo fascino. Non appaiono volti. Ma solo le mani anziane e quelle giovani che si uniscono in un ricamo ad uncinetto, nel segno di un’antica tradizione locale.

SECONDA CLASSIFICATA – VALENTINA GEROSOLIMO di Sulmona

FOTO “RIPOSINO POMERIDIANO”

La foto ha un significato di candore e di dolcezza. Colpisce l’immagine del riposo del nipotino che poggia la piccola testa sulla spalla della nonna.

SECONDA CLASSIFICATA – ELISA CRESTANI di Padova

EX AEQUO FOTO “INCONTRARSI DOPO UN SECOLO”

La foto è l’espressione della chiusura di un cerchio perfetto.

TERZA CLASSIFICATA – CONCETTA ROSSETTI di Sulmona

FOTO “VALERIO E MAMMUCCIA”

La foto è impattante per la luce caravaggesca e per l’espressione dolce della nonna.

TERZA CLASSIFICATA – PATRIZIA SETTEVENDEMMIE di Pacentro

EX AEQUO FOTO “LA RACCOLTA DELLE OLIVE”

La foto esprime un momento della vita agricola, portando un ricordo lontano di bambini che, anche in tenera età andavano, insieme ai familiari, a raccogliere le olive.

Raccolto dell’ulivo anno 2023.La “Dedizione” si riferisce alla terra che è simbolo di appartenenza e in alcuni casi anche ragione di vita e “premura” quella che si ha in ogni azione o gesto per la propria nipotina. Ogni occasione insieme ai nonni può diventare momento di gioco e crescita, oltre che ricordi indelebili nella mente e nel cuore.

MENZIONI:

Lucia Gentile in D’Amario

Fiamma Filippi

Valentina Casarella

Monica Milan

Maria Teresa Leone

Daniela Di Genova

Paolo Foresta e Annalisa Amadio

Rosa Giammarco

Maria Cavallaro

Fragolina Di Ianni

Sofia Olivieri

Jessica Tessicini

Giuseppina Verrocchi

Tiziana Ruffini

Isabella De Fanis

Pierina Lisi e Letizia Bonasia