Sulmona : omologato l’impianto di atletica leggera del Complesso “ Serafini”

Sulmona,6 marzo- E’ stato omologato l’impianto di atletica leggera nel complesso sportivo “Serafini”.Porprio nella giornata i ieri alla presenza dell’architetto Manuela Trivarelli, Responsabile Impiantistica Regionale della FIDAL, il sopralluogo nell’impianto per la nuova omologazione dell’impianto scaduta dall’agosto 2023.

Erano presenti anche i professori Luigi e Domenico Carrozza, la professoressa Annelise Knoll e l’Assessore allo Sport, Elio Accardo.

“Siamo riusciti ad ottenere un’omologazione per altri tre anni. Questo fatto permetterà alla Società Atletica Serafini di Sulmona di poter ospitare importanti gare, di livello nazionale, già in assegnazione.

Si inizierà da aprile prossimo con la Festa dell’Atletica Regionale, per continuare con altri importanti appuntamenti fino a fine settembre.

L’impegno che ho preso nei confronti della funzionaria Fidal intervenuta, è quello che nei prossimi tre anni si provvederà ad apportare alcuni accorgimenti necessari, così da non arrivare impreparati alla prossima data di riomologazione. Lo stesso architetto Trivarelli ha sottolineato l’importanza dell’impianto di Sulmona perchè unico impianto sportivo per l’Atletica Leggera in Abruzzo”. Lo ha dichiarato l’Assessore Elio Accardo.