La solidarietà di Sga nei confronti dei giornalisti del quotidiano ‘Il Centro’

Sulmona,5 marzo– Il Sindacato Giornalisti Abruzzesi è solidale con i giornalisti del quotidiano Il Centro che a distanza di una settimana si vedono costretti a proclamare una seconda giornata di sciopero.

Domani , 6 marzo, il quotidiano non sarà in edicola a causa dell’atteggiamento dell’editore trincerato nel silenzio che alimenta un clima di disagio vissuto da settimane dalla redazione, ma che soprattutto priverà i lettori de Il Centro e l’opinione pubblica di un’informazione quantomai necessaria in piena campagna elettorale, a pochi giorni dal voto per le elezioni regionali.

La comunità abruzzese, in un frangente così vitale per la democrazia, dovrebbe riflettere sulle ragioni di disagio alla base della vertenza.

Il Sindacato Giornalisti Abruzzesi supporterà in ogni sede la battaglia che i giornalisti de Il Centro stanno portando avanti con senso di responsabilità e contro la precarizzazione per difendere la qualità del prodotto e la tenuta del principale quotidiano dell’Abruzzo.