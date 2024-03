La Bottega di Artemisia, mostra di pittura

L’Aquila,4 marzo-E’ stata inaugurata ieri a L’Aquila la seconda edizione di una mostra collettiva di pittura che raccoglie le opere di nove artisti componenti l’associazione “La bottega di Artemisia”, punto d’incontro artistico di persone che hanno fatto dell’arte della pittura la loro passione.

La Bottega di Artemisia è nata nel 2010 come scuola di pittura e raggruppa artisti spinti da varie motivazioni, con la passione di dipingere ed il piacere di stare insieme per confrontare le loro idee e con l’intento di dare vita ad un clima culturale, mettere in comune idee e proposte, progetti ed esperienze e per realizzare la creatività personale. Grazie alla loro passione e al loro impegno sono scaturiti risultati molto interessanti che hanno portato ciascuno a crescere artisticamente e a distinguersi con uno stile proprio e riconoscibile.

La mostra ha lo scopo di comunicare con libertà di forme e colori esperienze personali ed artistiche dando vita ad opere diverse che si ricompongono in un insieme come tessere di un puzzle.

Gli artisti partecipanti sono Joseline Feron, Angela Giliberti, Mirella Liberatore, Assunta Marucci, Walter Mattei, Lucia Pace, Simone Remotti, Maria Cristina Scarsella e Giuliana Spagnoli.

La mostra resterà aperta fino a sabato 9 marzo in Piazza della Prefettura n. 1 a L’Aquila, e sarà visitabile dalle ore 16,00 alle 20,00. Domenica 3 marzo e sabato 9 sarà aperta dalle ore 11,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20,00.

M.T.L.