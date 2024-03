 Legnini: partita aperta. Se vinciamo un’alternativa esiste

Sulmona,4 marzo- Per le regionali in Abruzzo la partita “è davvero apertissima. Cinque anni fa la mia fu una candidatura di servizio, oggi il quadro è mutato. Se vinciamo significa che un’alternativa esiste, sarà più difficile mettere in discussione l’unità del centrosinistra”. Così in una intervista a La Repubblica l’ex vicepresidente del Csm, Giovanni Legnini. Se dovesse perdere l’Abruzzo dopo la Sardegna “certo due batoste consecutive non potranno essere minimizzate” dal centro destra, “tanto più perché proprio qui è iniziato il percorso di crescita e di insediamento della classe dirigente di FdI. Sarebbe quantomeno il risultato-simbolo di una difficoltà”.