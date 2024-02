Bussi, salotto letterario di “Parla la persona”

Bussi sul Tirino, 19 febbraio.- Un momento culturale. E soprattutto uno spazio di dialogo e confronto. Questa la finalità deI salotto letterario organizzato dall’associazione culturale “Parla la persona”. Al centro le opere poetiche e letterarie di Giuseppe Ciacchera, Ugo Evangelista, Maria Derna D’Angelo, Eleonora Siniscalchi e Nino Del Pizzo. Filo conduttore quello dell’amore in tutte le sue sfaccettature. E i legami tra le persone. Che hanno ispirato le composizioni letterarie.

“Questo progetto non è una riedizione dei salotti dell’ottocento, ma una rivisitazione moderna. Dove le persone possono incontrarsi e discutere non virtualmente, ma confrontandosi. La cultura è intrattenimento e vive attraverso la tv, il cinema, la musica, il web, i social, la radio. Oggi i salotti contemporanei sono per lo più televisivi. In una società dove tutto è immagine e selfie, la parola sta diventando sempre più desueta e con essa la capacità di raccontare, immaginare, di scambiare punti di vista”, spiega la presidente dell’associazione “Parla la persona” Maria Derna D’Angelo.

Il salotto ha avuto luogo presso la sede della Pro loco di Bussi sul Tirino, all’interno del Parco degli Alberetti. “Oggi in moltissime città sono sorti salotti letterari. – continua Maria D’Angelo– Il mio intento quanto più possibile è quello di portare a casa di amici, oppure nella sede dell’associazione Parla la persona, persone, scrittori, artisti per farli incontrare e dialogare per un paio d’ore. Piano piano negli incontri conoscersi e fare amicizia. Creare un luogo dove si dialoga e soprattutto si può leggere, ascoltando amichevolmente”. Dunque non solo promozione della cultura, ma anche la creazione di uno spazio di condivisione e di amicizia. E soprattutto uno spazio reale e non virtuale. Per restituire quell’autenticità che tanto manca ai rapporti umani.

