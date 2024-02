Conte, insieme al Pd possiamo mandare a casa la Destra

SULMONA-19 febbraio-Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in un’intervista a “Repubblica” spiega che “a me interessa mandare a casa Meloni e la Sardegna puo’ essere un primo passo. Non mi piace – aggiunge – parlare di laboratorio perche’ penso sia irrispettoso verso gli elettori sardi, pero’ e’ chiaro che qui con il Pd abbiamo messo in campo una proposta forte, incarnata da una candidata credibile, competente e onesta. Dobbiamo farlo anche a livello nazionale, io chiedo solo che ci sia un progetto serio e autentico e non un cartello elettorale dettato dalla necessita’ e dall’ansia di potere degli apparati”. Secondo l’ex premier “bisogna sedersi a un tavolo e affrontare le questioni per arrivare a una sintesi la’ dove partiamo da posizioni piu’ distanti”. Nell’ultima intervista al “Corriere della Sera” ha parlato di ambiguita’ del Pd: “Mi riferivo solo alla questione dell’invio delle armi all’Ucraina, che, come e’ noto, ci divide. C’e’ chi dice: eh, ma come farete a governare insieme se non siete d’accordo su materie come questa? Ma le armi a Kiev sono il punto finale di un ragionamento piu’ ampio. Viviamo in un mondo dove crescono i conflitti, vogliamo ragionare sul ruolo dell’Europa, della Nato, del nostro rapporto con gli alleati? Poi sulle ricadute finali del ragionamento si possono trovare terreni d’intesa”