Sulmona: Mons. Michele Fusco nuovo membro della Commissione Episcopale per la famiglia,i giovani e la vita

Mons. Michele Fusco

Sulmona, 25 gennaio-Mons. Michele Fusco, vescovo di Sulmona-Valva, è stato nominato Membro della Commissione Episcopale per la famiglia, i giovani e la vita. La scelta è stata comunicata oggi al termine della Sessione invernale del Consiglio Permanente della CEI .

“È un incarico che mi onora – dichiara Mons. Fusco – e che mi induce ad una responsabilità ancora maggiore nel mio servizio alla Chiesa. La famiglia e i giovani, in particolare, sono al centro della mia cura pastorale da sempre, la promozione della vita nel contesto attuale non può che passare attraverso loro”.

“La famiglia è il segreto per guardare a un futuro certo, limpido e sereno – aggiunge mons. Fusco – per questo il mio nuovo incarico nella commissione CEI rappresenta uno stimolo per continuare nel lavoro di sostegno e promozione dello straordinario universo rappresentato dalla famiglia”.

La riflessione sulla capacità della Chiesa di incidere nella società, aprendo orizzonti di speranza ed educando alla pace, ha fatto da filo conduttore all’incontro: “la famiglia, com’è ha sottolineato il Santo Padre – conclude –è il luogo per eccellenza dove imparare la pace, e nello scenario mondiale è quanto mai urgente educare le nuove generazioni a vivere una cultura del perdono”.

All’ordine del giorno anche il Cammino sinodale nella ricezione della fase sapienziale, che sarà il tema principale della 79ª Assemblea Generale (maggio 2024). Sarà l’occasione – recita il comunicato CEI – per accogliere la restituzione proveniente dalle Chiese locali, attraverso il lavoro delle commissioni del Cammino sinodale, avviarsi verso l’ultima fase, quella profetica, ed elaborare il contributo specifico della Conferenza Episcopale Italiana al Sinodo dei Vescovi.