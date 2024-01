Il giorno della memoria: riflessioni, letture,ascolto

Sulmona, 25 gennaio-Il Polo Scientifico tecnologico “Fermi” anche quest’anno il 27 Gennaio, giorno della memoria, vuole sollecitare e promuovere riflessione e partecipazione emotiva su un evento storico che ha sconvolto il mondo e devastato l’umanità, la Shoah, per non dimenticare e mantenere sempre viva nelle nuove generazioni la memoria di ciò che è stato.

Compito educativo della scuola è infatti recuperare quei fatti storici per trasformarli in occasioni di dibattito e studio, per combattere l’indifferenza e l’oblio, per promuovere nei giovani una mentalità fondata sulla tolleranza ed il rispetto per la diversità, per incentivare comportamenti responsabili e pratiche di cittadinanza attiva.

L’intera mattinata sarà dedicata ad una serie di attività di cui i protagonisti attivi sono i nostri giovani, coordinati dai docenti del dipartimento storico-sociale, nell’ambito della progettazione di educazione civica. Gli studenti del biennio e del triennio si riuniranno nell’aula magna del Liceo Scientifico “Fermi”, leggeranno poesie e testimonianze, vedranno un cortometraggio a tema, assisteranno a video opportunamente selezionati in interazione con i docenti e si confronteranno in un dialogo a più voci oralmente e per iscritto (attraverso biglietti di diversi colori postati su una grande lavagna), per testimoniare quanto sia bello e possibile e civile integrare e contaminare divergenze e diversità.

A partire dalle ore 9:30, presso la Biblioteca del Liceo Scientifico “Fermi”, alcune classi che hanno partecipato e parteciperanno al Progetto del Freedom Trail, assisteranno alla presentazione del libro “Sul sentiero della libertà” a cura di Franca Del Monaco e Maria Rosaria La Morgia e ne riceveranno in omaggio una copia dal Presidente della Fondazione Carispaq, Domenico Taglieri.

Moderatore della presentazione, che vanterà la presenza della stessa La Morgia e del prof. Fabrizio Politi, il prof. Antonio Di Fonso, insegnante di Lettere del nostro Liceo.