Sulmona è morto a 58 anni Marco Del Rosso l’edicolante di piazza Garibaldi

Sulmona,14 gennaio-E’ morto imppvvisamente nel pomeriggio di oggi Marco Del Rosso, 58 enne residente a Sulmona, edicolante di piazza Garibaldi è deceduto nel pomeriggio di oggi.

Dalle prime informazioni sembra che Del Rosso, si sarebbe accasciato per un improvviso malore mentre stava rientrando a casa dopo un’escursione in montagna . A nulla sono valsi gli sforzi del personale sanitario del 118 prontamente intervenuti che hanno cercato di rianimarlo.

La notizia ha fatto subito il giro della destando enorme impressione.Del Rosso era molto conosciuto ed apprezzato sia per la sua attività che svolgeva in un punto estremamente importante sia per il suo carattere che ne faceva persona competente,gentile e sempre disponibile.