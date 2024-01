Valanga travolge gruppo di escursionisti sul Sirente, un morto

Sulmona, 14 gennaio-Tragedia nel pomeriggio sul Monte Sirente in località Valle Lupara, nel territorio del Comune di Secinaro, dove una valanga ha travolto un gruppo di escursionisti. Nell’incidente Luca Nunzi,45 anni, escursionista aquilano è morto mentre gli altri quattro dei suoi compagni si sono salvati. E’ scattato subito l’allarme dopo la richiesta di soccorso da parte dei compagni della vittima alla centrale operativa 118 dell’Aquila che ha inviato sul posto l’Elisoccorso. Ogni sforzo però è risultato vano perché di lì a poco Nunzi cessava di vivere. Sono in corso le operazioni di recupero della salma e dei compagni di gita via terra ad opera dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo e degli uomini del soccorso alpino Guardia di Finanza.