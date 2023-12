Sulmona, tutto pronto per il Gran  Concerto di Capodanno

Con Odessa Philarmonic Orchestra al Teatro Comunale “Maria Caniglia” di Sulmona domani lunedì 1 gennaio ore 17.30

Sulmona, 31 dicembre- Bollicine di auguri tra valzer e polka per il Concerto di Capodanno 2024 al Teatro Comunale “M.Caniglia” di Sulmona dove il pubblico della Camerata Musicale potrà scambiarsi gli auguri tra brindisi e panettone alla fine della serata. Sarà l’Orchestra Filarmonica di Odessa, diretta dal M° Hobart Earle, alle ore 17.30 ad inaugurare il nuovo anno con atmosfera delle grandi occasioni e un programma coinvolgente che prevede musiche di Rossini (Semiramide e l’Ouverture dal Barbiere di Siviglia), marce per orchestra di Edward Elgar da Pomp And Circumstance, ma la maggior parte del programma musicale è rappresentato dalle composizioni degli Strauss (dal valzer alla polka alla mazurka fino alla Napoleon Marsch e Spanischer Marsch) per concludersi sulle immancabili note Sul Bel Danubio Blu e il ritmo energico di un inconfondibile gran finale come la Radetzky Marsch.

Odessa Philarmonic Orchestra nasce nell’omonima città, tra le più belle sulla costa del Mar Nero, centro culturale con una grande tradizione musicale legata a nomi come Piotr Stoliarsky , David Oistrakh, Nathan Milstein. Emil Gilels, Sviatoslav Richter e Shura Cherkassky.

L’orchestra, fondata nel 1937 (periodo sovietico) composta principalmente da diplomati del Conservatorio di Odessa, si avvale di direttori di fama internazionale: da Nathan Rachlin a Yuri Temirkanov, Kurt Sanderling, Arvid Jansons e Mariss Jansons. Solo con l’indipendenza può viaggiare fuori dai confini dell’URSS. Dal 1993 sotto la guida del direttore Hobart Earle è la prima orchestra ucraina ad attraversare l’Oceano Atlantico e l’Equatore. Tra il 1992 e il 1995 annovera quindici tour all’estero in dodici paesi: dal Musikverein di Vienna alla Philharmonie di Colonia, Beethovenhalle di Bonn, Barbican Hall di Londra , Auditorium nazionale di Madrid, Sala del Conservatorio di Mosca, Sala Grande della Filarmonica di San Pietroburgo, Carnegie Hall di New York e il Kennedy Center di Washington e ancora a Chicago, San Francisco e all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Numerose le incisioni con la direzione di Hobart Earle per l’etichetta discografica britannica ASV. Nel giugno 2002 con un decreto del Presidente, La Odessa Philharmonic è nominata Orchestra Nazionale Ucraina (dopo Kiev).

L’attuale Direttore di origine statunitense, espatriato americano come si autodefinisce, Hobart Earle, è a capo dell’Orchestra da più di 20 anni.Testimone dell’ era moderna e protagonista dei cambiamenti del Paese e dell’Orchestra stessa, ha introdotto nel programma musica occidentale da loro mai eseguita prima, come le sinfonie di Mahler e Bruckner, Elgar, Copland, Bernstein, Alban Berg e altri. “Quelli erano tempi più felici: lavoravo in una città e in una regione dove la musica classica era parte integrante della vita stessa. Poi dal marzo 2014, dopo l’annessione della Crimea da parte della Russia, tutto è cambiato. Su mia iniziativa, abbiamo fatto un flash mob al mercato del pesce di Odessa, con l’orchestra che suonava la Nona di Beethoven. Il video è diventato virale ed è arrivato a un festival cinematografico in California. Un esempio di come la musica classica abbia un ruolo in risposta alla crisi contemporanea. Siamo stati tutti testimoni del lento crescendo verso la follia che si sta vivendo oggi. I miei musicisti fanno parte delle unità di difesa civile. Ma la speranza, come dice il proverbio, muore per ultima”.

Programma

G. Rossini Semiramide

Johann Strauss Valzer delle Accelerazioni Op. 234

Johann Strauss II Treno dei divertimenti Polka-Schnell, Op. 281

Johann Strauss II Furioso-Polka – Quasi Galopp, Op. 260

Johann Strauss II Marcia egiziana Op.335

Johann Strauss II Dove fioriscono i limoni Op. 364

Johann Strauss Nel bosco di Krapfen, Polka Française, Op.336

Johann Strauss Ii Lob Der Frauen – Polka-Mazurka, Op. 315 – Lode Alle Donne

Johann Strauss Napoleon Marsch – Marcia Napoleon

G. Rossini Barbiere Di Siviglia, Ouverture

Josef Strauss Dorfschwalben Aus Österreich – Rondini Dall’austria

Johann Strauss Bauern Polka – Polka Dei Contadini

Johann Strauss Jr Leichtes Blut Polka, Op.319 – A Cuor Leggero

Edward Elgar Pomp And Circumstance

Johann Strauss Jr Pizzicato Polka

Johann Strauss Ii Spanischer Marsch Op. 433 – Marcia Spagnola

Johann Strauss Jr. Ouverture from Waldmeister

Johann Strauss Jr Sul Bel Danubio Blu Valzer Op. 314

Johann Strauss Jr Radetzky Marsch Op.228