Corfinio: grande successo di pubblico al concerto di Natale

Corfinio,30 dicembre- La Cattedrale di San Pelino ha ospitato, mercoledì scorso 27 dicembre,il Concerto di Natale con il duo pianistico DI CATO – SANTORO. Un inaspettato successo di pubblico, che gremiva la navata centrale della Cattedrale e che ha portato calore nel periodo di festività natalizie lì “Ove Italia Nacque”. L’evento è stato organizzato e promosso dal Comune di Corfinio, dalla Pro Loco e dal Parroco Don Vincenzo Paura.

Il concerto, iniziato alle ore 18:15, ha regalato ai presenti delle grandi emozioni in una immersione tra il vivo 800 e il primo 900, un viaggio che contrappone il romantico per l’eccellenza al più cupo e tormentato Liszt e al meno formale e schematico Ravel. L’Evento è stato aperto con programmi solistici e si è concluso con il duo pianistico. Matteo Di Cato ha suonato musiche di Chopin, Rachmaninov e Respighi; il suo pianismo è risultato essere molto intenso, caratterizzato da una particolare capacità comunicativa; la cura del suono e la comprensione della forma, hanno caratterizzato le sue interpretazioni; ha dimostrato la capacità di passare da un energico fortissimo a un appena percettibile pianissimo.

Massimiliano Santoro ha scelto di suonare un programma molto pensato con alcuni brani poco frequentati. Il suo pianissimo ha sfiorato i limiti dell’udibilità, lo si è sentito in Debussy; ha saputo inquadrare perfettamente la struttura del brano, lo si è sentito in Bach; poi con due studi di Chopin, tra i più belli, suonati secondo una particolare attenzione alla scrittura e al suono. Una sonorità perlata ha caratterizzato lo studio op. 25 n.1. Infine, Liszt, una delle sue ultime pagine, tra le più tormentate ed enigmatiche.

A conclusione del Recital, il duo pianistico, che ha dato prova di una perfetta intesa ed una maniacale cura del dettaglio in Ravel, ha riscosso grande successo del pubblico presente con una meritata standing ovation. Un grande momento di musica, ma anche un pomeriggio per scambiarsi gli auguri e ritrovarsi per promuovere la Cultura della Pace.

A presentare gli artisti ed i brani eseguiti il Maestro Giulio Gianfelice.Tra i presenti all’evento: il Vicesindaco Francesco Di Nisio, l’Assessore Vincenzo Campagna, le Consigliere Cinzia Fallavollita, Maria Silvia Di Giovanni, la Presidente della Pro Loco Angelica Luccitti ed il Parroco Don Vincenzo Paura.