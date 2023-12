Sulmona:  si è spento stamani l’avv. Lucio Speranza

Sulmona, 22 dicembre– Si è spento questa mattina nella sua abitazione di Sulmona, l’avvocato Lucio Speranza: 97 anni. Professionista di prestigio e largamente apprezzato non solo in cittò ma anche in Abruzzo.Ad ottobre dello scorso anno aveva ricevuto la toga di diamante per i suoi 70 anni di attività. L’ha indossata per 70 anni con onore, senso del dovere e onestà intellettuale.

“La scomparsa dell’Avvocato Lucio Speranza- ha scritto il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sulmona Luca Tirabassi– lascia un vuoto incolmabile in tutti noi. Era il decano del Foro e un anno fa è stato insignito della prestigiosa Toga di diamante alla presenza della Presidente del Consiglio Nazionale Forense Maria Masi. Ha guidato il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sulmona, dal 1978 al 1987, con dedizione ed autorevolezza, impegnandosi, già da allora, per la salvaguardia del Tribunale ed è stato cofondatore del Consiglio degli Ordini Forensi d’Abruzzo. È stato per tutti noi un Maestro ed un fulgido esempio di professionalità, competenza, lealtà, garbo ed eleganza.

È morto da iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Sulmona, con ciò testimoniando sino alla fine l’orgoglio ed il senso autentico dell’appartenenza, l’amore e la passione per la Toga e per la comunità, valori che custodiremo per sempre come un dono prezioso ed uno stimolo ulteriore per continuare ad onorarli e difenderli, anche nel suo indelebile ricordo. A nome di tutti gli Avvocati del Foro di Sulmona, mi unisco al dolore della moglie Paola, delle figlie Francesca e Flavia, del nipote Serafino e dei familiari tutti”

La camera ardente sarà allestita oggi stesso nella Casa funeraria Caliendo e Salutari. I funerali si terranno domani, ore 15, presso la chiesa della Tomba.