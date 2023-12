Sulmona:  lavori in Via Gramsci, per l’Assessore  Rico si tratta per ora di un intervento provvissorio

Dopo le festività la stradfa tornerà pienamente agibile-

Sulmona, 22 dicembre- “L’intervento di sistemazione della pavimentazione stradale, lungo via Gramsci, realizzato ieri è di carattere provvisorio, per garantire il regolare traffico veicolare e l’incolumità delle persone”. Lo spiega in una nota l’Assessore comunale ai LL.PP Ilenia Rico

“Al riguardo l’Assessore Rico, chiarisce che l’intervento è di carattere provvisorio, realizzato in urgenza, per evitare la chiusura di via Gramsci al traffico veicolare, durante le festività natalizie. Subito dopo la conclusione delle festività la pavimentazione stradale, in sanpietrini, sarà ripristinata con un intervento definitivo, che restituirà decoro e piena agibilità a via Gramsci”