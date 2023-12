 Sulmona: Consegnato oggi all’economista Balassone “L’Ovidio d’Argento”

Una iniziativa promossa dal Lions Club della città

Sulmona, 21 dicembre– Promossa dal Lions Club Sulmona si è svolta stamani la cerimonia nell’aula consiliare del Comune per la la consegna dell’Ovidio d’Argento a Fabrizio Balassone, capo di gabinetto del commissario agli Affari Europei della Commissione Ue Paolo Gentiloni e con un prestigioso passato in Banca Banca d’Italia e al Dipartimento Economia e statistica

Una cerimonia di grande interesse, a tratti anche emozionante, che ha visto la partecipazione del sindaco della città Gianfranco Di Piero, del Vescovo Mons Michele Fusco, della Consigliera. Regionale Antonietta La Porta,del Presidente del Consiglio comunale Cristiano Gerosolimo, dei vari componenti la Giunta Municipale , di molti consiglieri e poi altri rapresentanti delle diverse istituzioni civili,militari e religisiose, associazioni cultutali, molti. Concittadini di Balassone e sopratutto amici e compagni di studio al Liceo Ovidio

Il sindaco Di Piero nel suo indirizzo di saluto ha sottolineato i sentimenti di “ onore,orgoglio e compiacimento” per la missione che sta assolvendo Balassone, il suo prestigioso percorso di studio e professionale che “ onora la città ed il territorio” oggi rappresenta un “ vero ambasciatore per la nostra città in Europa e nel mondo”