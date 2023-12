Bilancio: Taglieri (M5S), cdx assente alla prima seduta 

Sulmona, 21 dicembre- “È assente la maggioranza di centrodestra alla prima seduta della sessione di Bilancio che occuperà i lavori del Consiglio regionale per le prossime settimane”. A renderlo noto è il Capogruppo del M5S Francesco Taglieri che aggiunge: “Fratelli D’Italia, Lega e Forza Italia disertano l’aula dei lavori, a quanto pare – sostiene Taglieri – per una guerra interna sulla distribuzione delle risorse in merito ad alcune leggi della maggioranza da rifinanziare. Una situazione grottesca che fa il paio con la pessima gestione dei lavori. Infatti, i documenti da discutere questa mattina, sono arrivati nella mail dei Consiglieri regionali, e di quelli che avrebbero dovuto essere gli auditi della commissione, solo in tarda notte, rendendo di fatto impossibile la lettura delle carte

Come Capogruppo, insieme ai miei colleghi Smargiassi, Stella, Fedele e Pettinari, ho chiesto una nuova Capigruppo per riorganizzare i lavori i modo efficiente. Lo scopo è quello di dare alla Commissione la possibilità di ascoltare davvero i portatori di interesse, al fine di avere un contributo reale, e successivamente di ascoltare gli assessori e il Governo regionale, anche in funzione delle istanze raccolte. Una richiesta di buon senso che però non è stata accolta dal Presidente della I Commissione, Montepara, che continua con un calendario già nel caos che non rispecchia il reale andamento dei lavori. Se il buongiorno si vede dal mattino questa sarà una sessione di bilancio fratricida in cui il centrodestra vedrà il suo peggior nemico proprio tra i suoi componenti. Una maggioranza a pezzi, che se non fosse tenuta in piedi solo dalle imminenti elezioni si sarebbe divisa già da un pezzo. Con queste premesse non possono governare neanche un condominio, figuriamoci una regione come l’Abruzzo” conclude.