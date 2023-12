 Sulmona: saranno rimossi semafori  incrocio Via De Nino- Via Angeloni

Sulmona, 15 dicembre- Migliorare il decoro urbano e tutelare il patrimonio storico-artistico della Città. Perseguendo tale obiettivo lunedi prossimo, 18 dicembre, saranno rimossi i semafori nell’incrocio tra via De Nino-via Angeloni-Via Pansa e piazzetta S.Domenico. E’ quanto dispone un’ordinanza emessa dal Comandante della Polizia Locale, Maggiore Domenico Giannetta, su richiesta dell’Amministrazione.

Come si legge nel provvedimento “tra gli obiettivi dell’Ente, vi è quello di migliorare il decoro della città, la qualità e la sicurezza nella percorribilità pedonale e carrabile delle strade cittadine, anche al fine di diminuirne la pericolosità nell’utilizzo da parte della pubblica utenza”.

La rimozione dei semafori è motivata anche dal fatto che l’incrocio in questione “registra dei flussi veicolari sufficientemente ridotti sia durante gli orari in cui vige la Z.T.L. che nelle fasce orarie di ingresso per tutti i veicoli e anche in assenza di impianto semaforico funzionante, non sono stati rilevati incidenti stradali”.

Nel provvedimento si rileva che uno dei semafori è installato a ridosso dell’ingresso del Teatro “Maria Caniglia” in via De Nino, mentre l’altro palo di sostegno delle lanterne semaforiche è in corrispondenza della facciata della chiesa di San Domenico, lato via Pansa. Edifici aventi valore estetico ed artistico, tutelato da vincoli del Ministero dei Beni Ambientali e Culturali/Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici Artistici e Storici per l’Abruzzo – L’Aquila (Decreto 22 febbraio 1996). Il decoro dell’abitato, in quest’area del centro storico, è svalutato quindi dalla presenza dell’impianto semaforico per dimensioni, forma e colori.