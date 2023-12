Domani  a Pacentro la presentazione del libro che riscrive la storia della traslazione della Santa Casa di Loreto

Pacentro, 15 dicembre- Domani, sabato 16 dicembre alle ore 18:00 presso la Sala Polifunzionale “Pietro Di Nello” sarà presentato il libro di Fernando Frezzotti, “La Via degli Angeli: La Traslazione delle Pietre della Santa Casa” edito da Il Lavoro Editoriale.

Uno studio approfondito e durato anni di ricerche che modifica profondamente la storia delle Marche della prima età moderna. L’oggetto è la storia della traslazione della Santa Casa di Loreto ricostruita in senso “positivo”, oltre la tradizione religiosa più tarda, avvalendosi degli strumenti dell’indagine geopolitica e delle tracce che la ricerca sul tema, l’iconografia, la toponomastica, l’odonomastica e le persistenze di lungo periodo hanno trasmesso fino a noi. Ne emerge un vero e proprio “codice della traslazione” che consente di interpretare gli eventi e le testimonianze in maniera affatto diversa, confermando l’autenticità della Casa di Nazareth, ma rinvenendo aspetti inediti sulla committenza, il governo, l’esecuzione, la custodia dell’operazione che portò infine le pietre nella selva di Santa Maria in fundo laureti nel 1294.

L’evento, patrocinato dal Comune di Pacentro in collaborazione con la Confraternita Madonna di Loreto, sarà moderato da Eleonora Marchini che presenterà anche il neonato Comitato Tecnico Scientifico dell’Associazione Culturale Corsa degli Zingari.