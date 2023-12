Sulmona:Polizia locale intensifica controlli per periodo natalizio

Sulmona, 14 dicembre- Con l’approssimarsi delle festività natalizie e di fine anno la Polizia Locale intensificherà i controlli sulla circolazione stradale, dedicando particolare attenzione al mancato uso del sistema di ritenuta dei bambini e all’uso del telefono cellulare e simili mentre si è alla guida.

Tali controlli si rendono necessari considerando che negli ultimi mesi sono state ravvisate già numerose infrazioni sia per la tutela dei bambini in auto, che per l’uso di telefoni cellulari o simili mentre si è alla guida, all’origine di frequenti incidenti sulla strada.