 Il festival della sostenibilità ora c’è  la legge regionale

Sulmona, 14 dicembre-Il Consiglio regionale Abruzzo, nel corso della sua ultima riunione ha approvato, tra l’altro, la proposta di Legge per istituire ilFestival della Sostenibilità “ una misura di grande significato per la nostra Regione- ha spiegato Roberto Santangelo Vice Presidente dell’Assemblea regionale e primo firmatario dell’iniziativa proprio per la sua vocazione ambientale caratterizzata da tre parchi nazionali, numerose aree protette e riserve naturali. la Legge eredita i propositi di valorizzazione del territorio promossi dalle Celebrazioni per i 100 anni del Parco Nazionale che si stanno concludendo e intende dare continuità a iniziative ed eventi per diffondere la cultura della sostenibilità.

La protezione dell’ambiente rappresenta per la Regione una priorità culturale e civile ed è fondamentale porre le basi per uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente, senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri”. Il proposito della Legge Regionale è infatti quello di avviare un percorso di corretta gestione delle risorse, mirando all’abbassamento delle emissioni inquinanti e coniugando lo sviluppo di beni e servizi con il rispetto dell’ambiente. “I cambiamenti climatici che mostrano in modo sempre più evidente l’esigenza di un cambio di gestione nello sfruttamento delle risorse, ci spingono a fare un passo in avanti per il bene del pianeta. – conclude Roberto Santangelo – Anche l’Abruzzo fa così la sua parte per il raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’Agenda 2030 dell’ONU con proposte concrete per tutelare la biodiversità che rendono la nostra regione una terra unica”