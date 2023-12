Sulmona,7 dicembre- Il giorno 11 Dicembre 2023, il Polo Scientifico tecnologico “Fermi” organizza, presso l’aula Magna dell’ITI “Da Vinci” di Pratola Peligna, un Convegno di Studi sul tema del futuro della Meccanica e più in generale dell’economia nell’entroterra abruzzese, ospitando esperti ed imprese territoriali, dal titolo “A scuola di Futuro”.

In mattinata, dopo i Saluti istituzionali, alla presenza del Dirigente della scuola capofila di Bergamo, Imerio Chiappa, si istituzionalizzerà l’ingresso dell’ITI “Da Vinci” nella rete M2A, una rete di 161 scuole ad indirizzo meccanico che potenzia le sinergie tra Istituti Tecnici Professionali e Aziende, Imprese, Enti.

Nel pomeriggio, il Dott. Emanuele Ciaccia, responsabile delle relazioni industriali Confindustria L’Aquila, relazionerà in merito ai punti di forza e alle criticità del settore industriale ed in particolare della Meccanica nell’Abruzzo interno.

A seguire, per l’ ITS Academy di Lanciano, interverrà il Direttore Dott. Maffei, e per concludere saranno ospiti le più importanti imprese ed aziende del territorio. Il Convegno di Studi è aperto al pubblico!