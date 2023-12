Sulmona: ufficio unico di progettazione,summit dei sindaci

Sulmona,7 dicembre– Nell’aula consiliare del Comune di Sulmona, si è tenuta una riunione, convocata dal Sindaco Gianfranco Di Piero, con i Sindaci di 11 comuni del comprensorio per discutere del rinnovo della convenzione ex art. 30 del TUEL per la gestione associata dell’Ufficio Unico di Progettazione, inserito nella macrostruttura comunale già dal 2021 e recentemente rinforzato, grazie all’innesto di nuovi dipendenti con esperienza pluriennale nella gestione e rendicontazione di progetti nazionali e comunitari.

“L’amministrazione intende proseguire la strada virtuosa già intrapresa dal precedente governo cittadino, rinforzando ulteriormente l’ufficio di progettazione, che ha già ottenuto importanti risultati in termini di risorse economiche acquisite, in modo da renderlo, con il supporto di tutti i comuni aderenti, pronto a raccogliere la sfida di intercettare i nuovi stanziamenti finanziari che la Regione Abruzzo e l’Europa prevedono a breve termine di mettere a disposizione del nostro territorio”, ha dichiarato il Sindaco Gianfranco Di Piero.

Tutti i Comuni hanno predisposto i rispettivi atti deliberativi propedeutici al rinnovo della Convenzione, che avverrà formalmente nei prossimi giorni.

L’incontro ha rappresentato inoltre l’occasione per discutere dell’imminente stanziamento regionale di circa 40 milioni di euro, da dividere proporzionalmente nelle 8 diverse aree Funzionali Urbane, sostenute attraverso i programmi regionali FESR e FSEplus, la cui configurazione riguarda anche il territorio di Sulmona e altri 12 comuni limitrofi. Di aree funzionali interne e di possibili modelli di sviluppo del territorio, a partire dalla strutturazione di uffici ad elevata specializzazione come quello di Sulmona, definito come unicum in Regione, si era già parlato il 29 Novembre scorso, quando in Città è giunta una delegazione della Commissione europea accompagnata dal Dirigente regionale del Servizio Autorità di Gestione FESR-FES, Carmine Cipollone.